Atelier travaux manuels à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Atelier travaux manuels à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:00:00

fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :

2026-10-22

Atelier travaux manuels à Baugé

Atelier travaux manuels SURPRISE pour les enfants de 4 à 8 ans

Sur réservation. .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

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English :

Crafts Workshop %E0 Baug%E9

L’événement Atelier travaux manuels à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert