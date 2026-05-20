Atelier travaux manuels à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque · Baugé-en-Anjou
Informations pratiques
Baugé-en-Anjou
Atelier travaux manuels à Baugé
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Atelier travaux manuels à Baugé
Atelier travaux manuels SURPRISE pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur réservation. .
Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr
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English :
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L’événement Atelier travaux manuels à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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