Atelier tricot animés par l’association Kréa’tout’eure : Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Atelier tricot animés par l’association Kréa’tout’eure :

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-04 2026-09-19 2026-10-03 2026-11-07 2026-12-05

Le musée s’est associé à l’association locale Kréa Tout Eure pour vous proposer des séances de tricot conviviales. Jusqu’en décembre 2026, rendez-vous un samedi par mois de 15h à 17h au musée pour tricoter avec les adhérentes de l’association. A l’image des ateliers menés par Kréa Tout Eure, ces rendez-vous artistiques sont aussi des moments d’échange pour rompre la solitude et tisser des liens, partager nos derniers projets, découvrir de nouvelles techniques, prendre du temps pour soi et prendre soin de soi. Débutants et experts sont acceptés afin de réaliser tous ensemble des carrés de

5×5 cm et 10×10 cm qui serviront pour la réalisation des futurs projets artistiques “Tricote un sourire”. Pour les personnes souhaitant apprendre à tricoter, quatre séances pédagogiques sur réservation seront dédiées à l’apprentissage de la technique du tricot.

Ouvert à partir aux enfants à partir de 8 ans et accompagnés jusqu’à 12 ans. .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 musee@vernon27.fr

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English : Atelier tricot animés par l’association Kréa’tout’eure :

L’événement Atelier tricot animés par l’association Kréa’tout’eure : Vernon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération