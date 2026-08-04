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Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

mercredi 5 août 2026 · BFM Centre-ville · Limoges

Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
BFM Centre-ville
Adresse
2 Place Aimé Césaire
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Limoges

Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :
2026-08-05 2026-08-20

Envie de vous initier au tricot ou de partager votre expérience et vos savoir-faire ? Rejoignez-nous pour un moment convivial à la fin duquel des lectures vous seront offertes par des bibliothécaires. Prêt de matériel sur place.
Tout public.
Pôle Image et son / Petite scène.   .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole

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