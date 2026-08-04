Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-20

Envie de vous initier au tricot ou de partager votre expérience et vos savoir-faire ? Rejoignez-nous pour un moment convivial à la fin duquel des lectures vous seront offertes par des bibliothécaires. Prêt de matériel sur place.

Tout public.

Pôle Image et son / Petite scène. .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier tricot Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole