ATELIER UNE ŒUVRE TONITRUANTE Béziers
ATELIER UNE ŒUVRE TONITRUANTE Béziers mercredi 22 juillet 2026.
Béziers
ATELIER UNE ŒUVRE TONITRUANTE
9 rue du Capus Béziers Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez Le Triomphe de Bacchus autrement une rencontre originale entre peinture, musique et exploration sensorielle.
Et si une peinture pouvait se raconter en musique ? Guidés par Michel Alcaïna, batteur, les participants découvriront la batterie tout en explorant Le Triomphe de Bacchus de Jacques Stella. Une expérience originale où sons, couleurs et formes dialoguent pour offrir un nouveau regard sur l’œuvre.
Avec Michel Alcaïna, musicien, et Mylène Fritchi-Roux, assistante d’enseignement artistique aux Musées de Béziers.
Réservation obligatoire .
9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
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English : ATELIER UNE ŒUVRE TONITRUANTE
Discover Le Triomphe de Bacchus in a new way: an original encounter between painting, music and sensory exploration.
L’événement ATELIER UNE ŒUVRE TONITRUANTE Béziers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 ADT34
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