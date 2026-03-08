Atelier Une seconde vie pour mon ordi Le Mix Mourenx

Atelier Une seconde vie pour mon ordi

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

2026-03-17

Par la Cyberbase.

Un ordinateur peut durer bien plus longtemps qu’on ne le pense ! Grâce à notre accompagnement, vous pourrez prolonger sa durée de vie en installant un nouveau système équivalent, mais plus léger ! Et c’est reparti pour plusieurs années supplémentaires ! .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 59 00

