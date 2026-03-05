Atelier upcycling La boutique Di Arianna Laval

Atelier upcycling

30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne

Début : 2026-04-13 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

2026-04-13 2026-04-20

Customisez un vêtement ou un tablier!

Customisez un patch en jean avec une broderie fantasie de votre choix, un thème de film, une phrase philosophique ! Possibilité de fournir un tablier pour le support. A partir de 7 ans accompagné, une salle d’attente enfants à votre disposition. .

La boutique Di Arianna 30 Rue du Val de Mayenne Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 7 69 24 05 84 irenearianna70@gmail.com

Customize a garment or apron!

