Atelier vannerie avec Elsa Stricher, Ferme familiale Gustave Courbet, Flagey

Atelier vannerie avec Elsa Stricher Dimanche 7 juin, 14h00 Ferme familiale Gustave Courbet Doubs

Réservation obligatoire | Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Participez à un atelier vannerie avec Elsa Stricher. Lors de cet atelier de tressage, vous pourrez créer une tontine en osier pour le jardin ou un grand pot de fleur. La tontine est un support pour les plantes grimpantes légères.

Ferme familiale Gustave Courbet 28 Grande Rue, 25330 Flagey Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermecourbet@doubs.fr »}] Cette ancienne ferme de Régis Courbet, père du maître peintre d’Ornans, est aujourd’hui un lieu d’expositions temporaires, de concerts, de conférences, de théâtre, d’ateliers d’art plastique, d’activité jardin et de plein air. Vous pourrez vous rafraîchir au café de Juliette ou en apprendre plus sur le maître du réalisme en peinture. Parking sur place | Lieu accessible pour les personnes à mobilité réduite | Entrée gratuite.

Participez à un atelier vannerie avec Elsa Stricher. Lors de cet atelier de tressage, vous pourrez créer une tontine en osier pour le jardin ou un grand pot de fleur. La tontine est un support pour…

© E. Stricher