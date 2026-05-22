Atelier Vannerie : création d’un photophore EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 22 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine

La vannerie est un savoir-faire ancestral qui consiste à entrelacer des végétaux et créer des objets pratiques, ludiques, décoratifs ou artistiques. Estelle DESPRES propose de nous guider ! Gratuit

La vannerie est un savoir-faire ancestral qui consiste à entrelacer des végétaux afin de créer des objets pratiques, ludiques, décoratifs ou artistiques.

Estelle DESPRES propose de nous guider dans la création d’un photophore.

Atelier pour adultes – 3h de 9h30 à 12h30 – Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T12:30:00.000+02:00

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epi@longschamps.fr 02 99 27 63 27

EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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