Café Santé : Sylvothérapie EPI des Longs Champs Rennes Vendredi 22 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Isa, formée au Shinrin-Yoku, vous propose de découvrir ce soin naturel qu’est la Sylvothérapie et vous y initier un instant au bord de l’étang des Longs-Champs. Un Café Santé « Nature » ! Accès libre.

L’EPI des Longs Champs propose depuis septembre des rencontres sur le thème de la Santé le vendredi de 14h à 15h, accès libre, en partenariat avec la Maison de la Santé des Longs Champs.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, le thème retenu est la Sylvothérapie.

La Sylvothérapie est reconnue depuis les années 80 par le Japon dans son programme national de santé. On se baigne en forêt pendant plusieurs heures pour trouver un bien-être profond et bien plus encore…

Isa, formée au Shinrin-Yoku depuis 2020, vous propose de découvrir ce soin naturel et vous y initier un court instant au bord de l’étang.

www.lasilvaviaisa.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T15:00:00.000+02:00

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EPI des Longs Champs 60 rue du Doyen Bouzat 35000 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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