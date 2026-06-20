Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac
Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac vendredi 31 juillet 2026.
Lavoûte-Chilhac
Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez à fabriquer une petite corbeille de table en rotin, d’un diamètre de 20 cm.
Maison des oiseaux et de la nature / Goûter Découverte / enfants accompagnés à partir de 6 ans et adultes.
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Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69 panpa-ha-mc@orange.fr
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English :
In a friendly atmosphere, you’ll learn how to make a small rattan table basket with a diameter of 20 cm.
Bird and Nature House / Discovery Workshop / Children aged 6 and up accompanied by an adult, and adults.
L’événement Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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