UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac

Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Lavoûte-Chilhac vendredi 31 juillet 2026.

Lieu
Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier
Adresse
Le Prieuré
Ville
43380 Lavoûte-Chilhac
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
15 15 15

Lavoûte-Chilhac

Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 15:00:00
fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Dans une ambiance conviviale, vous apprendrez à fabriquer une petite corbeille de table en rotin, d’un diamètre de 20 cm.
Maison des oiseaux et de la nature / Goûter Découverte / enfants accompagnés à partir de 6 ans et adultes.
  .

Maison des oiseaux et de la nature du Haut-Allier Le Prieuré Lavoûte-Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 37 44 69  panpa-ha-mc@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In a friendly atmosphere, you’ll learn how to make a small rattan table basket with a diameter of 20 cm.
Bird and Nature House / Discovery Workshop / Children aged 6 and up accompanied by an adult, and adults.

L’événement Atelier vannerie fabrication d’une petite corbeille décorative avec Annick Lavoûte-Chilhac a été mis à jour le 2026-06-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Lavoûte-Chilhac (Haute-Loire)