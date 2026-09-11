Atelier Vannerie sauvage à Paris, RDV Parc des Buttes-Chaumont, Paris

Informations pratiques

Atelier Vannerie sauvage à Paris Samedi 19 septembre, 10h00 RDV Parc des Buttes-Chaumont Paris

Tarifs : Adultes 35€ ; Solidaire 30€ ; Enfant 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Plongez dans l’univers de la vannerie sauvage le temps d’un atelier dans l’atelier bucolique d’une fleuriste du plateau Jourdain Fanfan Fleurs situé au 20 rue Clavel (métro Jourdain ou Pyrénées).

Ensemble, nous ferons quelques pas dans le quartier pour tester la fllexibilité des lianes locales (clématite, lierre…) avant d’apprendre les bases du tressage traditionnel d’un petit panier.

Accompagné·e par Valentine, animatrice nature, vous serez guidé·e pas à pas dans la création de votre petit panier personnalisé, à partir de matériaux 100% naturels récoltés en Ile de France.

L’atelier est aussi un moment de partages et d’échanges : astuces, anecdotes, savoir-faire transmis avec passion…

Dans une ambiance conviviale, vous (re)découvrirez le plaisir du travail manuel et la satisfaction de repartir avec votre création tressée de vos mains – un bel objet utile et durable, empreint de nature.

Au programme :

Balade cueillette

Initiation aux techniques de vannerie sauvage intuitive

Création d’un panier unique

Conseils et anecdotes

Vous repartez avec :

Un panier tressé par vos soins

Les bases d’un artisanat naturel à refaire chez vous ou à partager

Débutants bienvenus ! Aucune expérience requise – atelier accessible à tous.

Durée : 2h30

Activité organisée par Valentine – Guide nature

Infos et réservation sur EcoNature :https://www.eco-nature.org/experience/atelier-vannerie-sauvage-a-paris-jep-2026-9714

RDV Parc des Buttes-Chaumont 75019 Paris Paris 75019 Paris Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-vannerie-sauvage-a-paris-jep-2026-9714 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/vannerie-sauvage-4583 »}, {« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-vannerie-sauvage-a-paris-jep-2026-9714 »}]

Atelier « Vannerie sauvage » Nature Atelier nature

©Valentine