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Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä Philharmonie de Paris Paris

Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä Philharmonie de Paris Paris

Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä Philharmonie de Paris Paris mercredi 9 septembre 2026.

Lieu : Philharmonie de Paris

Adresse : 221 Av. Jean Jaurès

Ville : 75019 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : vendredi 11 septembre 2026

« Avec des œuvres médiocres, on finit par s’ennuyer. [Mais avec] Mahler, il y a toujours quelque chose d’inédit. C’est un compositeur d’une grande intensité émotionnelle. De ce fait, sa musique ne sonne jamais de la même manière », confiait le chef en 2025. Klaus Mäkelä aime à faire mentir l’idée répandue selon laquelle il faudrait attendre un certain âge avant de diriger la musique de Mahler, et s’attache depuis plusieurs années à en explorer les contours aussi bien avec l’Orchestre de Paris qu’avec d’autres phalanges. Pour Mahler, la Troisième Symphonie résout les tensions des deux premières : adieu « combat » et « douleur », voici venir la « gaieté » (dixit le compositeur). Hymne à la nature, la symphonie se divise en deux pans : un gigantesque premier mouvement un temps intitulé « l’éveil de Pan » ; puis quatre morceaux plus courts, pour certains avec voix, avant un magnifique adagio final aux allures de réconciliation ultime.

Distribution

Orchestre de Paris
Wiebke Lehmkuhl , mezzo-soprano
Chœur de femmes de l’Orchestre de Paris
Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris
Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris
Klaus Mäkelä , direction
Richard Wilberforce , chef de chœur
Evann Loget-Raymond , chef de chœur
Edwin Baudo , chef de chœur
Rémi Aguirre Zubiri , chef de chœur

Klaus Mäkelä en revient toujours à Mahler, l’un de ses compositeurs de prédilection : en ouverture de la saison 2026-2027, il dirige l’immense Troisième Symphonie.
Du mercredi 09 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 :
mercredi, jeudi
de 20h00 à 22h00
payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T22:00:00+02:00;2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès  75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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