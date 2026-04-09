Orchestre de Paris / Klaus Mäkelä Philharmonie de Paris Paris

« Avec des œuvres médiocres, on finit par s’ennuyer. [Mais avec] Mahler, il y a toujours quelque chose d’inédit. C’est un compositeur d’une grande intensité émotionnelle. De ce fait, sa musique ne sonne jamais de la même manière », confiait le chef en 2025. Klaus Mäkelä aime à faire mentir l’idée répandue selon laquelle il faudrait attendre un certain âge avant de diriger la musique de Mahler, et s’attache depuis plusieurs années à en explorer les contours aussi bien avec l’Orchestre de Paris qu’avec d’autres phalanges. Pour Mahler, la Troisième Symphonie résout les tensions des deux premières : adieu « combat » et « douleur », voici venir la « gaieté » (dixit le compositeur). Hymne à la nature, la symphonie se divise en deux pans : un gigantesque premier mouvement un temps intitulé « l’éveil de Pan » ; puis quatre morceaux plus courts, pour certains avec voix, avant un magnifique adagio final aux allures de réconciliation ultime.

Distribution

Orchestre de Paris

Wiebke Lehmkuhl , mezzo-soprano

Chœur de femmes de l’Orchestre de Paris

Chœur de jeunes de l’Orchestre de Paris

Chœur d’enfants de l’Orchestre de Paris

Klaus Mäkelä , direction

Richard Wilberforce , chef de chœur

Evann Loget-Raymond , chef de chœur

Edwin Baudo , chef de chœur

Rémi Aguirre Zubiri , chef de chœur

Klaus Mäkelä en revient toujours à Mahler, l’un de ses compositeurs de prédilection : en ouverture de la saison 2026-2027, il dirige l’immense Troisième Symphonie.

Du mercredi 09 septembre 2026 au jeudi 10 septembre 2026 :

mercredi, jeudi

de 20h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-11T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T20:00:00+02:00_2026-09-09T22:00:00+02:00;2026-09-10T20:00:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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