Atelier Vannerie Spécial déco de jardin Neuvy-Deux-Clochers

Atelier Vannerie Spécial déco de jardin

La Tour Neuvy-Deux-Clochers Cher

Tarif : 28 EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Une journée complète à la tour de Vesvre ! (maison forte du XIIe) à Neuvy-deux-clochers

Pour découvrir ou se perfectionner à l’artisanat ancestral de la vannerie. Apprendre quelques “clés” et astuces, partager un repas tiré du sac, et bien sûr, repartir avec votre création ! 28 .

La Tour Neuvy-Deux-Clochers 18250 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32 contact@maisondeloire18.fr

English :

A full day at the Tour de Vesvre! (12th-century fortified house) in Neuvy-deux-clochers

