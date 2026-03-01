Atelier végétal Kokedama au café La Belle Poule Amboise
42 Rue Rabelais Amboise Indre-et-Loire
Atelier végétal Kokedama au café associatif La Belle Poule, le mercredi 18 mars 2026.
Atelier végétal Kokedama, un art végétal japonais, au café associatif La Belle Poule, le mercredi 18 mars 2026.
Avec Colette, Arts et Matières.
2 ateliers d’une heure et demie environ.
Matériaux et matériels fournis, vous repartirez avec votre création.
Inscription par mail ou au café. 15 .
42 Rue Rabelais Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 73 53 11 43 cotcot@labellepoule.org
English : Kokedama plant workshop at La Belle Poule café
Kokedama plant workshop at La Belle Poule community café, Wednesday 18th March 2026.
