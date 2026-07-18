Atelier : Vers de nouveaux accords ?, La cité du vin, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier : Vers de nouveaux accords ? Samedi 19 septembre, 17h30 La cité du vin Gironde

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En complément de la table ronde «Le repas français : un patrimoine en mouvement», dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine 2026, venez déguster trois accords mets & vins qui racontent, à leur façon, l’histoire du repas gastronomique des Français et ses transformations.

Le repas gastronomique des Français, inscrit au Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO en 2010, repose sur un équilibre subtil : le choix attentif des produits, l’accord des mets et des vins, et le plaisir d’être ensemble. Mais cet idéal du repas partagé résiste-t-il aux évolutions de nos modes de vie, à l’essor du snacking ou aux nouvelles pratiques alimentaires ?

Lors de cette dégustation commentée, trois vins et trois bouchées vous inviteront à explorer ce patrimoine en mouvement. Du repas du dimanche au comptoir de street-food, chaque accord interroge à sa façon ce que manger ensemble veut dire aujourd’hui, et ce que nous risquons de perdre si nous n’y prenons pas garde.

Une dégustation de 3 vins et 3 bouchées pour prolonger les échanges autour d’une question simple et essentielle : sommes-nous encore à table ?

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

La cité du vin 134 quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 16 20 20 http://www.laciteduvin.com https://www.facebook.com/laciteduvin;https://www.instagram.com/laciteduvin/;https://www.youtube.com/Laciteduvin [{« type »: « link », « value »: « https://www.laciteduvin.com/fr/agenda/vers-de-nouveaux-accords »}] Située à Bordeaux, la cité du vin est un équipement culturel unique au monde, où s’exprime l’âme du vin, à travers une approche immersive et sensorielle, au cœur d’une architecture évocatrice. La cité du vin donne à voir le vin autrement, à travers le monde, à travers les âges, dans toutes les cultures et toutes les civilisations. En tramway : ligne B, arrêt La Cité du Vin. En bus : Liane 7, Corol 32, Citéis 45, arrêt La Cité du Vin. En voiture : parkings à proximité. À vélo : station Vcub « La Cité du Vin ». En bateau : ponton de La Cité du Vin pour navettes fluviales touristiques, accès Batcub arrêt « La Cité du Vin ».

**En complément de la table ronde «** _**Le repas français : un patrimoine en mouvement**_ **», dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine 2026, venez déguster trois mets &…

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