Atelier « Ville de poche », Point Jeunes Longwy, Longwy

Informations pratiques

Atelier « Ville de poche » Samedi 19 septembre, 14h00 Point Jeunes Longwy Meurthe-et-Moselle

Dès 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Atelier de création de leporello mêlant collage et création graphique.

Durant cet atelier pluridisciplinaire, il sera proposé aux participants de venir réaliser un petit livre objet dans lequel ils pourront dessiner et coller des images de la ville.

A mi-chemin entre le livre, l’objet et la carte, ce leporello invite les participants à narrer graphiquement leur vision et leur histoire avec Longwy. Entre carte émotionnelle de la ville, image d’archives et narration, cet atelier se veut intergénérationnel et pluridisciplinaire.

Point Jeunes Longwy rue de la manutention 54400 Longwy Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382251686 https://www.mairie-longwy.fr/vie-pratique/enfance-jeunesse/point-jeune/ Le Point Accueil Jeunes, c’est quoi ? C’est un espace convivial pour toi. Tu pourras y trouver ce que tu veux pour t’amuser, te détendre, sortir de ton quotidien. Baby-Foot, Billard, Ping Pong, Jeux de société, Jeux Vidéo, Sorties vacances et plein d’autres activités te sont proposées.

Atelier de création de leporello mêlant collage et création graphique.

©Léa Valet