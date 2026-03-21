Atelier Violon-Emotions par Sophie David Bibliothèque Germaine Tillion Paris
Atelier Violon-Emotions par Sophie David Bibliothèque Germaine Tillion Paris samedi 30 mai 2026.
Un atelier animé par Sophie David, musiconteuse, pour présenter le violon, et faire découvrir les émotions à travers des mélodies.
Le violon est un drôle de personnage avec un gros ventre, des oreilles sur son ventre et un ami archet.
Après une présentation ludique du violon et de son fonctionnement, Sophie raconte une histoire avec son violon-personnage pour faire découvrir les émotions : parfois il est heureux, parfois il a peur, il est en colère ou il est triste.
Les enfants pourront identifier les émotions à travers des mélodies précises.
Une façon détournée et ludique de découvrir un des nombreux instruments disponible à l’emprunt à la bibliothèque Germaine Tillion.
Atelier musical par Sophie David pour les enfants dès 6 ans
Le samedi 30 mai 2026
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T15:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris
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