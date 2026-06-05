Atelier-visite adultes dans l’exposition d’Ingebörg Luscher Centre culturel suisse Paris Paris

INGEBORG LÜSCHER – FLAMMES

Retraçant la pratique d’Ingeborg Lüscher (née 1936 en Allemagne ; vit et travaille au Tessin) l’exposition Flammes dévoile le rapport à l’embrasement qu’a développé l’artiste depuis ses premières expérimentations jusqu’à nos jours. Du souffre à la cendre, des braises aux volutes de fumée, les œuvres présentées explorent la vitalité du feu et sa puissance créatrice et indocile. Après un premier parcours de comédienne, Ingeborg Lüscher débute à la fin des années 1960 une recherche plastique, picturale et performative qui ne la quittera plus. Elle déploie également une pratique photographique unique, documentant ses proches, les rencontres faites et les paysages parcourus lors de ses voyages et dans son quotidien. Dès 1975, l’artiste compose également des œuvres conceptuelles et autobiographiques autour du hasard, de l’amour ou des rêves. Flammes explore la vitalité d’une riche carrière artistique nourrie par une quête continue de la transformation, un intérêt profond pour les processus cycliques de la destruction au renouveau, de la matière et des corps, de l’absence à la renaissance.

Muni de votre carnet à dessin venez découvrir l’exposition par l’axe du hasard et de la poésie ! En empruntant à l’artiste Ingeborg Lüscher son goût pour la pratique divinatoire de la rhapsodomancie, une pratique ancienne de divination par des textes poétiques, cet atelier vous propose d’arpenter l’espace et l’exposition Flammes à la recherche d’un sens nouveau.

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T18:00:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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