Atelier visite et découverte de la Laine GOURDON Bas-en-Basset mercredi 8 juillet 2026.

Bas-en-Basset

Atelier visite et découverte de la Laine

GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-08

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-08

Cet été poussez les portes de l’atelier “6h55 Mouvement Moutonneux” et venez découvrir les secrets de la laine de mouton.

Possibilité de créer votre petit coussin de voyage en pure laine confectionné par vos propres mains.

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GOURDON 16 A CHEMIN DU COMMUNAL Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, step inside the “6h55 Mouvement Moutonneux” workshop and discover the secrets of sheep’s wool.

You’ll have the chance to create your own small travel pillow made of pure wool, crafted entirely by your own hands.

L’événement Atelier visite et découverte de la Laine Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron