Atelier-visite parent-enfant autour de la berceuse du P’tit Quinquin, Hôtel de Ville Lille, Lille

Informations pratiques

Atelier-visite parent-enfant autour de la berceuse du P’tit Quinquin Samedi 19 septembre, 14h30, 16h00 Hôtel de Ville Lille Nord

Réservation sur le site jep.lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Savez-vous pourquoi et par qui a été écrite cette « Marseillaise du Nord » ?

Les Archives municipales vous proposent une visite dans la Grande Galerie de l’Hôtel de Ville afin de découvrir l’histoire de cette chanson et vous invitent ensuite à réinventer votre version de cette berceuse, appelée en patois l’canchon dormoire. Toute autre langue que le « ch’ti », patois du nord, est autorisée !

A vos crayons !

Atelier sur réservation à partir du site jep.lille.fr, dans la limite des places disponibles.

Horaires des ateliers : Samedi 19 septembre à 14h30 et à 16h

Durée de la visite-atelier : 1h30 environ

Pour les enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte

Rendez-vous dans la Grande Galerie de l’Hôtel de Ville

Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://jep.lille.fr »}] [{« link »: « https://www.lille.fr/Actualites/Journees-du-patrimoine-et-du-matrimoine-2026 »}]

Découvrez l’histoire du P’tit Quinquin lillois et réinventez sa chanson à l’occasion des Journées du patrimoine et du matrimoine

DICOM – Ville de Lille