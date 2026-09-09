Informations pratiques

Caen

Atelier Women Take The Mic | Journées du Patrimoine

Radio Phénix Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Et si la radio devenait un outil pour agir contre les inégalités ? Radio Phénix lance la deuxième saison de Women Take The Mic, une série d’ateliers gratuits en mixité choisie, limitée à dix participant·es.

Et si la radio devenait un outil pour agir contre les inégalités ? Radio Phénix lance la deuxième saison de Women Take The Mic, une série d’ateliers gratuits en mixité choisie, limitée à dix participant·es. Pensés comme un espace d’échange et de pratique, ces rendez-vous permettent aux créatrices de contenus audio de s’approprier les outils de la radio, de développer leurs compétences éditoriales, techniques et d’animation, puis de réaliser des productions destinées à être diffusées à l’antenne.

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026 .

Radio Phénix Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 23 96 37 hello@phenix.fm

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English : Atelier Women Take The Mic | Journées du Patrimoine

What if radio became a tool for tackling inequality? Radio Phénix is launching the second series of ‘Women Take The Mic’, a series of free workshops with a deliberately diverse line-up, limited to ten participants.

L’événement Atelier Women Take The Mic | Journées du Patrimoine Caen a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer