Rencontre avec Martin Robic Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) Caen

Informations pratiques

Caen

Rencontre avec Martin Robic

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

À l’occasion de la parution de La Fête sans fin au Label 619, venez rencontrer Martin Robic, auteur et illustrateur au parcours singulier. Issu du monde du cinéma d’animation, où il a travaillé comme animateur, storyboarder et réalisateur sur plusieurs projets, il signe avec La Fête sans fin.

À l’occasion de la parution de La Fête sans fin au Label 619, venez rencontrer Martin Robic, auteur et illustrateur au parcours singulier. Issu du monde du cinéma d’animation, où il a travaillé comme animateur, storyboarder et réalisateur sur plusieurs projets, il signe avec La Fête sans fin sa première bande dessinée. Son univers mêle poésie, onirisme et émotions, porté par une mise en scène héritée de son expérience dans

l’animation. Une belle occasion d’échanger avec un nouvel auteur prometteur du Label 619 et de faire dédicacer son album. (James et Faye). .

Logre (Anciennes Écuries Militaires du Quartier Lorge) 9 rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

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English : Rencontre avec Martin Robic

To mark the publication of *La Fête sans fin* by Label 619, come and meet Martin Robic, an author and illustrator with a unique career path. Coming from the world of animated film, where he has worked as an animator, storyboard artist and director on several projects, he makes his literary debut …

L’événement Rencontre avec Martin Robic Caen a été mis à jour le 2026-07-20 par Calvados Attractivité