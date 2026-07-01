Informations pratiques

Chardonnay

Atelier ZEM La p’tite jardinière

Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Profitez de l’été pour vous mettre au vert ! Le grand parc du Château n’attend plus que vous. Venez passer un moment privilégié en pleine nature pour prendre soin de notre beau jardin arboré, tout en perçant les mystères des plantes qui nous entourent. .

Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org

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English : Atelier ZEM La p’tite jardinière

L’événement Atelier ZEM La p’tite jardinière Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II