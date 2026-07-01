Atelier ZEM La p’tite jardinière Chardonnay
vendredi 24 juillet 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Atelier ZEM La p’tite jardinière
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Profitez de l’été pour vous mettre au vert ! Le grand parc du Château n’attend plus que vous. Venez passer un moment privilégié en pleine nature pour prendre soin de notre beau jardin arboré, tout en perçant les mystères des plantes qui nous entourent. .
Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Atelier ZEM La p’tite jardinière
L’événement Atelier ZEM La p’tite jardinière Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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