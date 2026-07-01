Journée de OUF Chardonnay
vendredi 10 juillet 2026 · Chardonnay
Informations pratiques
Chardonnay
Journée de OUF
Château de Montlaville Chardonnay Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Préparez-vous à un choc visuel et sonore unique ! Des artistes d’univers différents s’emparent du domaine, les étincelles sont garanties. Le temps d’une journée Tribale exceptionnelle le 10 juillet de 14h à 18h, animation et de 20h à 22H30, l’énergie de la musique électro fusionne avec la grâce de la danse et la magie hypnotique des flammes, sous 1001 & 1 visages …
Une seule certitude vous n’avez jamais vu la vie de château sous cet angle ! .
Château de Montlaville Chardonnay 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 44 51 49 animation@ecoso.org
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English : Journée de OUF
L’événement Journée de OUF Chardonnay a été mis à jour le 2026-06-27 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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