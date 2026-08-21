Atelier Zéro Déchet dans ma salle de bain, La Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Atelier Zéro Déchet dans ma salle de bain Samedi 26 septembre, 10h00 La Ferme d’en Haut Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Samedi 26 septembre 2026, de 10h à 12h à la Ferme d’en haut, un atelier pour connaitre les astuces afin de consommer différemment avec moins de déchets dans la salle de bain !

Vous apprendrez notamment à réaliser un gommage zéro déchet. Les participants peuvent apporter un spray de 100ml de récup

Partenaire : Sophie au naturel

Inscription

Inscription obligatoire – places limitées (12 participants).

Inscription via le formulaire en ligne :

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Attention : une fois l’atelier sélectionné, pensez à valider votre panier pour confirmer votre réservation. Vous recevrez ensuite un mail récapitulatif avec le billet de réservation. Il peut vous être demandé lors de l’atelier.

Inscriptions sur liste d’attente

Vous vouliez participer à l’atelier mais il est complet ?

Vous avez la possibilité de vous inscrire sur liste d’attente. En cas de désistement de l’un des participants, le service développement durable prendra contact avec vous par mail ou téléphone.

Pour s’inscrire sur liste d’attente :

https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-

La Ferme d’en Haut 268 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}, {« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-sur-liste-d-attente-« }]

Samedi 26 septembre 2026, de 10h à 12h à la Ferme d’en haut, un atelier pour connaitre les astuces afin de consommer différemment avec moins de déchets dans la salle de bain !