Ateliers à la ferme pédagogique René Binet (18e) Jardin René Binet PARIS

Les ateliers ludiques (en libre et en continu)

« Défis cantine » :

Venez découvrir, de manière ludique, les fruits et légumes de saison.Testez vos connaissances sur les fruits et légumes d’été.

Le 7 et 9 juillet et 4 et 6 août de 14h à 17h

« Que

manges-tu ma poule ? » :

Nous vous proposons de faire le semis de graines destinées à l’alimentation des poules et de l’emporter chez vous afin d’en prendre soin. Quelles sont les graines qui peuvent être semées en cette saison et quelle apport pour cet animal de ferme ?

Le 16 juillet et 11 et 13 août de 14h à 17h

« D’où vient la laine » :

Vous pourrez filer votre fil de laine en provenance des brebis de la ferme tendues au printemps. Pour quoi faut-il tondre les brebis?

Le 21 et 23 juillet et 18 et 20 août de 14h à 17h

« Qui

mange quoi? »

Connaissez-vous de quoi est composé le bol alimentaire de chaque espèce animale présente sur la ferme pédagogique urbaine ? Nous vous invitons à découvrir tous les ingrédients d’une alimentation équilibrée pour les animaux de la ferme.

le 28 et 30 juillet et 25 et 27 août de 14h à 17h

La ferme vous invite à la rencontre de médiateurs pour découvrir les besoins des animaux de la ferme afin de veiller à leur bien-être. Vous pourrez aussi participer à des ateliers autour de cette thématique en semaine durant l’été. Un outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine.

Du mardi 07 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

mardi, jeudi

de 14h00 à 17h00

Du mardi 04 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

mardi, jeudi

de 14h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T14:00:00+02:00_2026-07-07T17:00:00+02:00;2026-07-09T14:00:00+02:00_2026-07-09T17:00:00+02:00;2026-07-14T14:00:00+02:00_2026-07-14T17:00:00+02:00;2026-07-16T14:00:00+02:00_2026-07-16T17:00:00+02:00;2026-07-21T14:00:00+02:00_2026-07-21T17:00:00+02:00;2026-07-23T14:00:00+02:00_2026-07-23T17:00:00+02:00;2026-07-28T14:00:00+02:00_2026-07-28T17:00:00+02:00;2026-07-30T14:00:00+02:00_2026-07-30T17:00:00+02:00;2026-08-04T14:00:00+02:00_2026-08-04T17:00:00+02:00;2026-08-06T14:00:00+02:00_2026-08-06T17:00:00+02:00;2026-08-11T14:00:00+02:00_2026-08-11T17:00:00+02:00;2026-08-13T14:00:00+02:00_2026-08-13T17:00:00+02:00;2026-08-18T14:00:00+02:00_2026-08-18T17:00:00+02:00;2026-08-20T14:00:00+02:00_2026-08-20T17:00:00+02:00;2026-08-25T14:00:00+02:00_2026-08-25T17:00:00+02:00;2026-08-27T14:00:00+02:00_2026-08-27T17:00:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/jardin-rene-binet-2685 https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/ https://fr-fr.facebook.com/LaFermedeParis/



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