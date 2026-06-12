Amilly

Ateliers à volonté

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 17:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Ateliers à volonté

Lors de votre visite au Centre d’art, profitez d’un temps d’atelier ouvert en continu pour petits et grands, en lien avec l’exposition Abstraction, abstractions !, commissariée par Thierry Davila, ainsi qu’avec les œuvres du Parc de Sculptures, dans le cadre de la programmation Presqu’île.

Dès 4 ans. Atelier gratuit sans réservation. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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Workshops at will

L’événement Ateliers à volonté Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS