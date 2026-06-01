Ateliers à volonté aux Tanneries Amilly
Ateliers à volonté aux Tanneries Amilly samedi 27 juin 2026.
Amilly
Ateliers à volonté aux Tanneries
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27 17:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Ateliers à volonté aux Tanneries
Lors de votre visite au Centre d’art, profitez d’un temps d’atelier ouvert en continu pour petits et grands, en lien avec l’exposition Abstraction, abstractions !, commissariée par Thierry Davila, ainsi qu’avec les œuvres du Parc de Sculptures, dans le cadre de la programmation Presqu’île.
Atelier gratuit sans réservation. Nombre de places limité à 15 participant.e.s.
Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Volunteer Workshops at Les Tanneries
L’événement Ateliers à volonté aux Tanneries Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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