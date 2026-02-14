Ateliers Archi ludiques Saint-Benoît-sur-Loire
Ateliers Archi ludiques Saint-Benoît-sur-Loire jeudi 22 octobre 2026.
Ateliers Archi ludiques
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
S’initier à l’architecture tout en s’amusant !
Thème Ma ville idéale.
Pour créer leur maquette de ville, les enfants devront réfléchir à son paysage, ses bâtiments et ses circulations.
À partir de 9 ans Réservation recommandée.
– Par le CAUE du Loiret Dans le cadre des journées nationales de l’architecture – .
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ateliers Archi ludiques Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-02-14 par OT SULLY-SUR-LOIRE