Ateliers au Jardin des Sportifs, Le Jardin des Sportifs, Arronville

Ateliers au Jardin des Sportifs Samedi 6 juin, 14h00 Le Jardin des Sportifs Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

L’Association a été créée il y a 25 ans. Elle est gérée par un collectif de bénévoles soucieux de faire du football un sport solidaire et bienveillant.

Entrainement des enfants et atelier sympa autour du ballon rond et possibilité de s’essayer au Cécifoot.

Le Jardin des Sportifs Impasse des Claquets 95810 Arronville Arronville 95810 Val-d’Oise Île-de-France

Ateliers autour du football

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