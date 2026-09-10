Ateliers au Musée des Manufactures de Dentelles, Musée des Manufactures de Dentelles, Retournac

Informations pratiques

Ateliers au Musée des Manufactures de Dentelles Samedi 19 septembre, 14h00 Musée des Manufactures de Dentelles Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Initiation à la dentelle, fabrication de boucles d’oreille en dentelles et customisation de photographies anciennes

Animations proposées par la Société des Amis du Musée

Musée des Manufactures de Dentelles 14 Avenue de la Gare, 43130 Retournac, France Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471594163 https://www.musee-dentelles-retournac.fr Outre une remarquable collection de plus de 5.000 dessins dentelliers des années 1880 à 1920, la partie la plus importante du fonds est l’atelier de dentelles mécaniques. Il comporte une typologie presque complète des différentes machines utilisées depuis 1902 en Haute-Loire. Les collections sont aussi constituées par plusieurs fonds de fabriques de dentelles aux fuseaux à la main. Elles comptent plus de 70.000 modèles datés de 1850 à 1970 environ, de genres torchon, fleuri, Cluny, Valenciennes, Russes, Art Déco, etc. En provenance de Lyon, direction Saint-Étienne par l’autoroute A.47, puis Firminy – Le Puy par la Nationale N.88, à Monistrol-sur-Loire sortie Retournac. En provenance de Clermont-Ferrand, direction Brioude, Le Puy, Saint-Etienne par la nationale N.88, à Yssingeaux, sortie Retournac.

Initiation à la dentelle, fabrication de boucles d’oreille en dentelles et customisation de photographies anciennes

© Musée des Manufactures de Dentelles