Visite et mise en marche de la machine à vapeur La Filature Retournac
samedi 19 septembre 2026 · La Filature · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Visite et mise en marche de la machine à vapeur
La Filature 13 allée des platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
L’Association ASPIR réveille la machine à vapeur (“la loco”) de la Filature. Visite de la machinerie.
.
La Filature 13 allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ASPIR Association is restoring the Filature’s steam engine ( the locomotive ). Tour of the engine room.
L’événement Visite et mise en marche de la machine à vapeur Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)
- Don du sang La Filature Retournac 7 août 2026
- Concert d’été avec le duo Two Wings Retournac 7 août 2026
- Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac Retournac 8 août 2026
- Soupe au choux de La Bastide Retournac 8 août 2026
- Grande Fête Médiévale au Château d’Artias Au Château d’Artias Retournac 9 août 2026