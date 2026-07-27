Visite et mise en marche de la machine à vapeur La Filature Retournac

Informations pratiques

Retournac

Visite et mise en marche de la machine à vapeur

La Filature 13 allée des platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’Association ASPIR réveille la machine à vapeur (“la loco”) de la Filature. Visite de la machinerie.

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La Filature 13 allée des platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr

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English :

The ASPIR Association is restoring the Filature’s steam engine ( the locomotive ). Tour of the engine room.

L’événement Visite et mise en marche de la machine à vapeur Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire