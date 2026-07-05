Grande Fête Médiévale au Château d’Artias Au Château d’Artias Retournac

Informations pratiques

Retournac

Grande Fête Médiévale au Château d’Artias

Au Château d’Artias Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le seigneur d’Artias vous convie à venir festoyer au château. Animations médiévales et possibilité de ripailler sur place. Auberge et taverne seront ouvertes. Inscriptions par téléphone ou sur la page facebook ou lors des permanences tenues devant l’OT.

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Au Château d’Artias Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 87 23 40

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English :

The Lord of Artias invites you to come and celebrate at the castle. Medieval entertainment will be provided, and you’ll have the chance to feast on site. The inn and tavern will be open. Register by phone, on the Facebook page, or during office hours in front of the tourist office.

L’événement Grande Fête Médiévale au Château d’Artias Retournac a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire