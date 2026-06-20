Concert Lady la fée La Guinguette des Pimprenelles Retournac
Concert Lady la fée La Guinguette des Pimprenelles Retournac dimanche 9 août 2026.
Retournac
Concert Lady la fée
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
La Guinguette des Pimprenelles accueille Lady La Fée pour un Hybrid Rock Kabaret Show interactif. Entre concert, théâtre et voyage initiatique, laissez-vous entraîner dans un univers décalé, poétique et festif. Buvette et restauration sur place.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com
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English :
La Guinguette des Pimprenelles welcomes Lady La Fée for an interactive Hybrid Rock Kabaret Show. Part concert, part theater, and part journey of self-discovery, let yourself be swept away into a whimsical, poetic, and festive world. Refreshments and food available on site.
L’événement Concert Lady la fée Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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