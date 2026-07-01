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AGENDA · Retournac

Expo-vente artisanale et produits du terroir Salle La Grange Retournac

mercredi 29 juillet 2026 · Salle La Grange · Retournac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle La Grange
Adresse
Place Boncompain
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Expo-vente artisanale et produits du terroir

Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Entrée gratuite
  .

Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 

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English :

Free admission

L’événement Expo-vente artisanale et produits du terroir Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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