Expo-vente artisanale et produits du terroir Salle La Grange Retournac

Informations pratiques

Retournac

Expo-vente artisanale et produits du terroir

Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-08-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Entrée gratuite

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Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

Free admission

L’événement Expo-vente artisanale et produits du terroir Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire