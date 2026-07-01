AGENDA · Retournac
Expo-vente artisanale et produits du terroir Salle La Grange Retournac
mercredi 29 juillet 2026 · Salle La Grange · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Expo-vente artisanale et produits du terroir
Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-08-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Entrée gratuite
.
Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
Free admission
L’événement Expo-vente artisanale et produits du terroir Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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