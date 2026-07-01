Informations pratiques

Retournac

Soupe aux choux, Feu d’artifice et Bal

Bords de Loire Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Dès 19h, soupe aux choux à déguster sur les bords de Loire, suivi du Feu d’artifice offert par la Municipalité et pour terminer la soirée, un bal et une buvette sont proposés par l’association APCR.

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Bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

Starting at 7 p.m., enjoy cabbage soup on the banks of the Loire, followed by fireworks provided by the municipality. To round out the evening, the APCR association will host a dance and a refreshment stand.

L’événement Soupe aux choux, Feu d’artifice et Bal Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire