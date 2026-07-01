Soupe aux choux, Feu d’artifice et Bal Retournac
mardi 14 juillet 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Soupe aux choux, Feu d’artifice et Bal
Bords de Loire Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Dès 19h, soupe aux choux à déguster sur les bords de Loire, suivi du Feu d’artifice offert par la Municipalité et pour terminer la soirée, un bal et une buvette sont proposés par l’association APCR.
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Bords de Loire Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
Starting at 7 p.m., enjoy cabbage soup on the banks of the Loire, followed by fireworks provided by the municipality. To round out the evening, the APCR association will host a dance and a refreshment stand.
L’événement Soupe aux choux, Feu d’artifice et Bal Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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