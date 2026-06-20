Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule La Guinguette des Pimprenelles Retournac

Informations pratiques

Retournac

Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule

La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La Guinguette des Pimprenelles accueille la déjantée Tombola de la Vieille Moule de la Cie La Dame du Mardi, suivie du concert de Resisterz, girls band mixte révolutionnaire. Une soirée festive à partager autour de la buvette et de la restauration.

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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com

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English :

La Guinguette des Pimprenelles is hosting the “Tombola de la Vieille Moule” dinner and raffle by La Dame du Mardi, followed by a concert by Resisterz, a revolutionary mixed-gender girl band. A festive evening to enjoy together, with refreshments and food available.

L’événement Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire