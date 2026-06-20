Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule La Guinguette des Pimprenelles Retournac
vendredi 31 juillet 2026 · La Guinguette des Pimprenelles · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La Guinguette des Pimprenelles accueille la déjantée Tombola de la Vieille Moule de la Cie La Dame du Mardi, suivie du concert de Resisterz, girls band mixte révolutionnaire. Une soirée festive à partager autour de la buvette et de la restauration.
.
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Guinguette des Pimprenelles is hosting the “Tombola de la Vieille Moule” dinner and raffle by La Dame du Mardi, followed by a concert by Resisterz, a revolutionary mixed-gender girl band. A festive evening to enjoy together, with refreshments and food available.
L’événement Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)
- Portes ouvertes cirque La Pandicule Retournac 1 juillet 2026
- Exposition Valparure Salle la Grange Retournac 4 juillet 2026
- Concert Akhatar et Mazi Missouk La Guinguette des Pimprenelles Retournac 11 juillet 2026
- Carte au trésor Enfant Lingoustre Retournac 16 juillet 2026
- Bavardages des Lavandières à Sarlanges Sarlanges Retournac 18 juillet 2026