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Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule La Guinguette des Pimprenelles Retournac

vendredi 31 juillet 2026 · La Guinguette des Pimprenelles · Retournac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
La Guinguette des Pimprenelles
Adresse
777 route des Fromentaux
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule

La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La Guinguette des Pimprenelles accueille la déjantée Tombola de la Vieille Moule de la Cie La Dame du Mardi, suivie du concert de Resisterz, girls band mixte révolutionnaire. Une soirée festive à partager autour de la buvette et de la restauration.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lespimprenelles43@gmail.com

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English :

La Guinguette des Pimprenelles is hosting the “Tombola de la Vieille Moule” dinner and raffle by La Dame du Mardi, followed by a concert by Resisterz, a revolutionary mixed-gender girl band. A festive evening to enjoy together, with refreshments and food available.

L’événement Concert Resisterz et Tombola de la Vieille Moule Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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