Don du sang La Filature Retournac

Informations pratiques

Retournac

Don du sang

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez donner votre sang !

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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 47 01

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English :

Come and give blood!

L’événement Don du sang Retournac a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire