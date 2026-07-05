AGENDA · Retournac
Don du sang La Filature Retournac
vendredi 7 août 2026 · La Filature · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Don du sang
La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez donner votre sang !
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La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 47 01
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English :
Come and give blood!
L’événement Don du sang Retournac a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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