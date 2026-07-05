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AGENDA · Retournac

Don du sang La Filature Retournac

vendredi 7 août 2026 · La Filature · Retournac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Filature
Adresse
Allée des Platanes
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Don du sang

La Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez donner votre sang !
  .

La Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 47 01 

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English :

Come and give blood!

L’événement Don du sang Retournac a été mis à jour le 2026-07-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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