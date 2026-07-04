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AGENDA · Retournac

Lever de soleil à la Madeleine Parking du Pédible Retournac

samedi 1 août 2026 · Parking du Pédible · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
05:00:00
Lieu
Parking du Pédible
Adresse
Le pédible
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Lever de soleil à la Madeleine

Parking du Pédible Le pédible Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 05:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Rendez-vous à 5h au parking du Pédible. En-cas offert !
  .

Parking du Pédible Le pédible Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 59 99 71 

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English :

Meet at 5:00 a.m. at the P%E9dible parking lot. Snacks provided!

L’événement Lever de soleil à la Madeleine Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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