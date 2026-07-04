AGENDA · Retournac
Lever de soleil à la Madeleine Parking du Pédible Retournac
samedi 1 août 2026 · Parking du Pédible · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Lever de soleil à la Madeleine
Parking du Pédible Le pédible Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 05:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Rendez-vous à 5h au parking du Pédible. En-cas offert !
.
Parking du Pédible Le pédible Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 59 99 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet at 5:00 a.m. at the P%E9dible parking lot. Snacks provided!
L’événement Lever de soleil à la Madeleine Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)
- Concert Duo L’Écho des Cigales Retournac 10 juillet 2026
- Concert Akhatar et Mazi Missouk La Guinguette des Pimprenelles Retournac 11 juillet 2026
- Soupe aux choux, Feu d’artifice et Bal Retournac 14 juillet 2026
- Carte au trésor Enfant Lingoustre Retournac 16 juillet 2026
- Bavardages des Lavandières à Sarlanges Sarlanges Retournac 18 juillet 2026