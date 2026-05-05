Carte au trésor Enfant Lingoustre Retournac

Retournac

Carte au trésor Enfant

Lingoustre Lingoustre 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 09:45:00

fin : 2026-08-13 09:45:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-13

Valparure propose une carte au trésor pour les enfants à partir de 6 ans. Jeudi 16 juillet, rendez-vous à 9h45 pour résoudre des énigmes, trouver des clefs puis le trésor. Participation 5€, durée environ 2h.

.

Lingoustre Lingoustre 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Valparure offers a treasure map for children aged 6 and over. Thursday July 16, meet at 9:45 a.m. to solve riddles, find keys and find the treasure. Participation 5?, duration approx. 2h.

L’événement Carte au trésor Enfant Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire