Carte au trésor Enfant Lingoustre Retournac
Carte au trésor Enfant Lingoustre Retournac jeudi 16 juillet 2026.
Retournac
Carte au trésor Enfant
Lingoustre Lingoustre 43130 RETOURNAC Retournac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:45:00
fin : 2026-08-13 09:45:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
Valparure propose une carte au trésor pour les enfants à partir de 6 ans. Jeudi 16 juillet, rendez-vous à 9h45 pour résoudre des énigmes, trouver des clefs puis le trésor. Participation 5€, durée environ 2h.
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Lingoustre Lingoustre 43130 RETOURNAC Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
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English :
Valparure offers a treasure map for children aged 6 and over. Thursday July 16, meet at 9:45 a.m. to solve riddles, find keys and find the treasure. Participation 5?, duration approx. 2h.
L’événement Carte au trésor Enfant Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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