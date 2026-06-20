Concert Akhatar et Mazi Missouk La Guinguette des Pimprenelles Retournac
Concert Akhatar et Mazi Missouk La Guinguette des Pimprenelles Retournac samedi 11 juillet 2026.
Retournac
Concert Akhatar et Mazi Missouk
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Guinguette des Pimprenelles vous invite à une soirée festive aux couleurs de la Galice avec les chants et percussions d’Akhatar, suivis des chansons nomades et métissées de Mazi Missouk. Buvette et restauration sur place.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com
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English :
La Guinguette des Pimprenelles invites you to a festive evening celebrating the spirit of Galicia, featuring the songs and percussion of Akhatar, followed by the nomadic and eclectic songs of Mazi Missouk. Refreshments and food available on site.
L’événement Concert Akhatar et Mazi Missouk Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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