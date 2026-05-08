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Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac Retournac

Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac Retournac samedi 8 août 2026.

Lieu : Maison de l'Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac

Adresse : La Bastide vers la maison d'Assemblée

Ville : 43130 Retournac

Département : Haute-Loire

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5

Retournac

Carte au Trésor Adulte

Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac La Bastide vers la maison d’Assemblée Retournac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 15:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Valparure propose au village de la Bastide une carte au trésor adulte dans une ambiance décontractée. En équipe de 2 à 6 personnes vous résoudrez des énigmes, gagnerez de l’argent local et si vous êtes perspicaces vous pourrez chercher le trésor.
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Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac La Bastide vers la maison d’Assemblée Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42  valparure43130@gmail.com

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English :

Valparure offers an adult treasure map in the village of La Bastide, in a relaxed atmosphere. In teams of 2 to 6 people, you’ll solve riddles, earn local money and, if you’re perceptive, find the treasure.

L’événement Carte au Trésor Adulte Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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