Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac Retournac
Carte au Trésor Adulte Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac Retournac samedi 8 août 2026.
Retournac
Carte au Trésor Adulte
Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac La Bastide vers la maison d’Assemblée Retournac Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08 15:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Valparure propose au village de la Bastide une carte au trésor adulte dans une ambiance décontractée. En équipe de 2 à 6 personnes vous résoudrez des énigmes, gagnerez de l’argent local et si vous êtes perspicaces vous pourrez chercher le trésor.
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Maison de l’Assemblée du village de la Bastide 43130 Retournac La Bastide vers la maison d’Assemblée Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
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English :
Valparure offers an adult treasure map in the village of La Bastide, in a relaxed atmosphere. In teams of 2 to 6 people, you’ll solve riddles, earn local money and, if you’re perceptive, find the treasure.
L’événement Carte au Trésor Adulte Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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