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AGENDA · Retournac

Mini-stage de dentelle aux fuseaux Musée des Manufactures de Dentelles Retournac

samedi 1 août 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée des Manufactures de Dentelles
Adresse
14 avenue de la gare
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif
8.5 8.5 8.5

Retournac

Mini-stage de dentelle aux fuseaux

Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-31

Date(s) :
2026-08-01

Participez à un mini-stage de dentelle aux fuseaux. Tous les vendredis du mois d’août à 14h30. Sur inscription. Ouvert à tous !
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63  musee@ville-retournac.fr

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English :

Take part in a bobbin lace mini-workshop. Every Friday in August at 2.30pm. Registration required. Open to all!

L’événement Mini-stage de dentelle aux fuseaux Retournac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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