Mini-stage de dentelle aux fuseaux Musée des Manufactures de Dentelles Retournac
samedi 1 août 2026 · Musée des Manufactures de Dentelles · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Mini-stage de dentelle aux fuseaux
Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Participez à un mini-stage de dentelle aux fuseaux. Tous les vendredis du mois d’août à 14h30. Sur inscription. Ouvert à tous !
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Musée des Manufactures de Dentelles 14 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 63 musee@ville-retournac.fr
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English :
Take part in a bobbin lace mini-workshop. Every Friday in August at 2.30pm. Registration required. Open to all!
L’événement Mini-stage de dentelle aux fuseaux Retournac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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