AGENDA · Retournac
Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc » Salle La Grange Retournac
lundi 20 juillet 2026 · Salle La Grange · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc »
Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-20
« Prélude d’un Regard Observateur»
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Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
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L’événement Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc » Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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