Informations pratiques

Retournac

Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc »

Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-20

« Prélude d’un Regard Observateur»

.

Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB « Prelude to an Observant Gaze »%BB

L’événement Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc » Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire