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AGENDA · Retournac

Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc » Salle La Grange Retournac

lundi 20 juillet 2026 · Salle La Grange · Retournac

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Salle La Grange
Adresse
Place Boncompain
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc »

Salle La Grange Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20

« Prélude d’un Regard Observateur»
  .

Salle La Grange Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00 

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English :

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L’événement Exposition « Photographies argentiques Noir et Blanc » Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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