Informations pratiques

Retournac

Soupe au choux et bal à Sarlanges

Sarlanges Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dès 19h ! rendez-vous à Sarlanges !

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Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 57 53 66

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English :

Starting at 7 p.m.! See you in Sarlanges!

L’événement Soupe au choux et bal à Sarlanges Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire