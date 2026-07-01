UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Retournac

Soupe au choux et bal à Sarlanges Retournac

samedi 25 juillet 2026 · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Sarlanges
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Soupe au choux et bal à Sarlanges

Sarlanges Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

Dès 19h ! rendez-vous à Sarlanges !
  .

Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 57 53 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting at 7 p.m.! See you in Sarlanges!

L’événement Soupe au choux et bal à Sarlanges Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

À voir aussi à Retournac (Haute-Loire)