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Soupe au choux et bal à Sarlanges Retournac
samedi 25 juillet 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Soupe au choux et bal à Sarlanges
Sarlanges Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dès 19h ! rendez-vous à Sarlanges !
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Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 57 53 66
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English :
Starting at 7 p.m.! See you in Sarlanges!
L’événement Soupe au choux et bal à Sarlanges Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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