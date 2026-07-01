Informations pratiques

Retournac

Concert Duo L’Écho des Cigales

Place de la République Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée Variétés françaises avec Bastien (accordéon et guitare) et Yvan (batterie et guitare).

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Place de la République Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

French Variety Night with Bastien (accordion and guitar) and Yvan (drums and guitar).

L’événement Concert Duo L’Écho des Cigales Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire