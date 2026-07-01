Concert Duo L’Écho des Cigales Retournac
vendredi 10 juillet 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Concert Duo L’Écho des Cigales
Place de la République Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée Variétés françaises avec Bastien (accordéon et guitare) et Yvan (batterie et guitare).
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Place de la République Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
French Variety Night with Bastien (accordion and guitar) and Yvan (drums and guitar).
L’événement Concert Duo L’Écho des Cigales Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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