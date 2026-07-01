Informations pratiques

Retournac

Concert d’été Cover Songs

Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert en plein air du groupe COVER SONGS. Redécouvrez les plus belles chansons de la variété Française et internationale.

.

Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air concert by the band COVER SONGS. Rediscover the greatest hits of French and international pop music.

L’événement Concert d’été Cover Songs Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire