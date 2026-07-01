Informations pratiques

Retournac

Retournight

Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Marche semi-nocturne dans et autour du Bourg de Retournac. Départ Place Boncompain. Gratuit. Dès 19h. Soupe offerte à l’arrivée.

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Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

Semi-nighttime walk in and around the village of Retournac. Starts at Place Boncompain. Free. Starting at 7 p.m. Free soup upon arrival.

L’événement Retournight Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire