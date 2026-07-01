Retournight Retournac
vendredi 31 juillet 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Retournight
Place Boncompain Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Marche semi-nocturne dans et autour du Bourg de Retournac. Départ Place Boncompain. Gratuit. Dès 19h. Soupe offerte à l’arrivée.
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Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
Semi-nighttime walk in and around the village of Retournac. Starts at Place Boncompain. Free. Starting at 7 p.m. Free soup upon arrival.
L’événement Retournight Retournac a été mis à jour le 2026-07-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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