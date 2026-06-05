Portes ouvertes cirque La Pandicule Retournac

Retournac

Portes ouvertes cirque

La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir les arts du cirque avec des initiations, des démonstrations et des pré-inscriptions. L’événement est ouvert à tout public, y compris les enfants à partir de 5 ans.

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La Pandicule 43 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 30 84 24 lapandicule@gmail.com

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English :

Come and discover the circus arts with initiations, demonstrations and pre-registrations. The event is open to all, including children aged 5 and over.

L’événement Portes ouvertes cirque Retournac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire