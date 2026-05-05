Retournac

Bavardages des Lavandières à Sarlanges

Sarlanges Retournac Haute-Loire

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

tarif libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Valparure propose au village de Sarlanges, dimanche 16 août à 17h, spectacle en extérieur Les Bavardages des Lavandières à Sarlanges . Voici nos lavandières au village de Sarlanges qui nous racontent de nouvelles histoires. Participation au chapeau.

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Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com

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English :

Valparure presents Les Bavardages des Lavandières à Sarlanges , an outdoor show in the village of Sarlanges, on Sunday August 16 at 5pm. Our washerwomen in the village of Sarlanges tell us new stories. Participation by hat.

L’événement Bavardages des Lavandières à Sarlanges Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire