Bavardages des Lavandières à Sarlanges Retournac
Bavardages des Lavandières à Sarlanges Retournac dimanche 16 août 2026.
Retournac
Bavardages des Lavandières à Sarlanges
Sarlanges Retournac Haute-Loire
Tarif : 2 – 2 – 20 EUR
tarif libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Valparure propose au village de Sarlanges, dimanche 16 août à 17h, spectacle en extérieur Les Bavardages des Lavandières à Sarlanges . Voici nos lavandières au village de Sarlanges qui nous racontent de nouvelles histoires. Participation au chapeau.
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Sarlanges Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 53 53 42 valparure43130@gmail.com
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English :
Valparure presents Les Bavardages des Lavandières à Sarlanges , an outdoor show in the village of Sarlanges, on Sunday August 16 at 5pm. Our washerwomen in the village of Sarlanges tell us new stories. Participation by hat.
L’événement Bavardages des Lavandières à Sarlanges Retournac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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